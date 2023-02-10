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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:40

В Красноярске пройдет выставка, посвященная гражданской авиации

Красноярские мастера представят миниатюрные модели самолетов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске в эти выходные пройдет выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации России. Ее разместят в центре технического творчества «ПРОТехно».

– Любители истории и техники могут увидеть в масштабе и изучить уникальные объекты различного вида авиатранспорта. В рамках экспозиции будут представлены не только самолеты Аэрофлота, но и другие модели, – рассказали в мэрии.

Выставляться будут миниатюрные работы красноярских мастеров, а также моделистов из других городов. Само мероприятие начнется в 13:00 в эту субботу.