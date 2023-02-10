В Красноярске расширят улицу Диктатуры Пролетариата Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году планируют расширить улицу Диктатуры Пролетариата в Красноярске. Об этом сообщают в мэрии.

Речь идет об участке от улицы Республики до Ады Лебедевой. Расширить проезжую часть собираются за счет тротуара на Диктатуры Пролетариата, 39. Саму пешеходную дорогу собираются перенести ближе к зданию.

Приступить к работам планируют с наступлением тепла – как только позволит погода. Параллельно рядом будут благоустраивать сквер «Цветочный квартал» на месте снесенных павильонов.