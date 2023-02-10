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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:45

Более 700 жителей частного сектора Красноярска пожелали перейти на экологичное отопление

У владельцев домов есть несколько вариантов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Олег Кузьмин/krskstate.ru

Фото: Олег Кузьмин/krskstate.ru

В Красноярске от жителей частного сектора поступило более 700 заявок на переход к экологичным видам отопления. Об этом сообщает региональное министерство экологии.

Как сообщил министр экологии края Павел Борзых, в текущем году на экологичное отопление планируется перевести более 1 тысячи частных домов в Красноярске. Это должно снизить объем загрязнения воздуха на 500 тонн и уменьшить концентрация бенз(а)пирена в воздухе.

У красноярцев есть три варианта такого перехода: подключиться к централизованным сетям теплоснабжения, установить газгольдеры, авто- или электрокотлы.

Министр промышленности края Александр Ананьев добавил, что сейчас проводит технический аудит домовладений. Перевод на экологичное отопление в Красноярске начнется уже весной 2023 года. Ознакомиться с формой заявки на переход можно по ссылке.