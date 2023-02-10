В Красноярске с 11 февраля начнут ходить студенческие маршруты Фото: Мария ЛЕНЦ

С 11 февраля в Красноярске выйдут два студенческих маршрута общественного транспорта. Об этом сообщают Gornovosti.

Троллейбус №5, который ходил по маршруту Северный – Студгородок и обратно, теперь будет двигаться до Эко-парка «Гремячая грива», проезжая через корпусы СФУ на Маерчака и Свободном.

Фото: gornovosti.ru

Будет продлен троллейбус №6. Раньше он ходил от Утиного плеса до ЖД-вокзала. Теперь же – конечной остановкой станет «Студгородок», на вокзал он заезжать не будет.

Фото: gornovosti.ru

Кроме того, с 11 февраля к привычной схеме движения вернется автобус №90 – через переулок Боготольской по Копылова.