В Красноярске коронавирусом заболели еще 96 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 9 февраля коронавирусом заболели еще 96 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирус был диагностирован у 429 129 человек. За минувшие сутки вылечились сразу 67 пациентов (день назад 126 человек), а за все время – 416 849 красноярцев.

Госпитализирован за сутки 32 человек что на 6 меньше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 скончался 1 человек, в общей сложности жертвами вируса в крае стали 11 254 человека.