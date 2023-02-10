В Красноярске экс-старлея осудили на 12 лет за развращение 10-летней девочки

В Красноярске офицера осудили на 12 лет за развращение 10-летней девочкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор старшему лейтенанту одной из частей, который обвинялся по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщается на сайте Красноярского гарнизонного военного суда.

В июне 2022 года офицер во «Вконтакте» познакомился с 10-летней девочкой их другого города. Позднее он начал общаться со школьницей на интимные темы, при этом совершил в ее отношении иные действия сексуального характера. Какие именно – не сообщается.

8 февраля 2022 года Красноярский гарнизонный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.