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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 7:20

Жителя Лесосибирска осудили на 1,5 года условно за экстремизм в соцсетях

Приговор уже вступил в силу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителя Лесосибирска осудили на 1,5 года условно за экстремизм в соцсетях

Жителя Лесосибирска осудили на 1,5 года условно за экстремизм в соцсетях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Лесосибирский райсуд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в экстремизме в социальных сетях. Об этом сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

Мужчину задержали еще в июле 2022 года. В соцсети «Вконтакте» он призывал к насильственным действиям в отношении госслужающих и приближенных к ним. Лесосибирца задержали и завели в его отношении уголовное дело.

В итоге суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, сибиряку на полтора года запретили искать, распространять и производить информацию, в том числе и через интернет, с испытательным сроком в 1 год.