В Железногорске 2,5 года тюрьмы получил мужчина за кражу телефонов у детей

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В Железногорске суд приговорил к 2,5 годам в колонии строгого режима мужчину, который открыто украл телефоны у двух школьников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вора удалось поймать по горячим следам в ноябре 2022 года после того, как он украл телефон у 10-летнего ребенка.

Плачущего мальчика заметила женщина. Когда она подошла выяснить, что случилось, он рассказал, что дал телефон незнакомому мужчине. Тому якобы надо было срочно позвонить. Однако, когда аппарат за 10 тысяч оказался у него в руках, мужчина сбежал.

Женщина вызвала полицию и дождалась сотрудников вместе с ребенком. Те опросили свидетелей, составили ориентировку и установили, что грабителем оказался 38-летний мужчина, который уже был раньше судим.

В ходе расследования оказалось, что за несколько дней до задержания мужчина украл еще один телефон за 3,5 тысячи рублей – у 9-летнего мальчика. Схему он применил такую же – попросил позвонить, а затем сказал ребенку, что видит его родителей. Когда школьник отвлекся, мужчина сбежал.

Оба телефона удалось найти и вернуть хозяевам.