Массовая телефонная атака мошенников началась вечером 9 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после массовой атаки телефонных мошенников местные жители лишились 6 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по региону.

Массовая телефонная атака мошенников началась вечером 9 февраля. Сотнями красноярцев звонили аферисты в попытках обмануть через привычные схемы. Как итог, красноярцы лишились 6 миллионов рублей.

Во время массовой атаки мошенники обманули красноярцев на 6 миллионов рублей. Фото: МВД по краю

Самый большой разовый улов аферистов – 2 миллиона рублей. Такой перевод совершила 66-летняя жительница Советского района Красноярска. Она поверила, что деньги нужно отправить на тот самый «безопасный счет».

Но множество таких атак местные жители отбили. Так, 80-летняя женщина не отправила мошенникам 1 миллион рублей. Они утверждали, что ее дочь попала в аварию.