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НовостиОбщество10 февраля 2023 5:31

В Красноярске второй год подряд устанавливают контейнер для разбитых сердец

Бак будет работать до 17 февраля
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске второй год подряд устанавливают контейнер для разбитых сердец. Фото: t.me/krasgorpark

В Красноярске второй год подряд устанавливают контейнер для разбитых сердец. Фото: t.me/krasgorpark

В Красноярске на площади Мира второй год подряд установили контейнер для разбитых сердец ко Дню Святого Валентина. Об этом сообщает «Красгорпарк».

Бак будет стоять на уже привычном месте до 17 февраля. В него можно выбросить все, что напоминает о прошедших отношениях. В прошлом году красноярцы выбрасывали следующие вещи: мужскую рубашку, картины, любовные записки и фотографии.

Контейнер «Красгорпарк» установил совместно с Красноярской рециклинговой компанией. Все, что выбросят горожане будет утилизировано, хотя быть может предметам найдут другое применение.