На Горького в Красноярске установят 40 новых светильников

Фото: администрация Красноярска

В Железнодорожном районе вдоль улицы Горького от Республики до Карла Маркса появится новое ландшафтное освещение. 40 новых светильников с энергосберегающими лампами и их установка обойдутся бюджету более чем в миллион рублей, сообщает администрация города.

Участок для проведения работ выбрали на основе обращений граждан, надзорных органов и плановой работы мэрии. Современное уличное освещение в 2023 году появится на пяти объектах: на улице Новой Зари, Матросова, Турбинной, Горького и Воронова.

Подрядчика, который займется ремонтом, еще предстоит определить.