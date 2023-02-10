В Красноярске на ремонт закрылся гастропаб ПАПА’S

Фото: vk.com/papas_bellini

В Красноярске временно закрылся гастропаб ПАПА’S. Об этом сообщается в соцсетях заведения.

Заведение приостановило работу несколько дней назад. Сейчас в помещении гастропаба идет ремонт интерьера:

- Всего пару дней назад мы закрылись на ремонт. Но уже очень скучаем по вам и вашим ярким улыбкам! Ремонт в самом разгаре, и мы будем стараться закончить его как можно быстрее, чтобы поскорей снова увидеться с вами, - пишут в соцсетях ПАПА’S.

Точной даты возобновления работы пока нет. Ожидается, что работы закончатся в начале марта.