Жителей Красноярска просят помочь в борьбе с вандалами на остановках и общественном транспорте

Фото: администрация Красноярска

Жителей Красноярска просят помочь в борьбе с вандалами, которые портят общественный транспорт и остановки. Случаи хулиганства происходят каждый месяц, сообщает администрация города.

В общественном транспорте вандалы портят поручни, обвивку сидений, пишут надписи и расклеивают объявления. Иногда на то, чтобы привести машину в порядок, уходит больше недели. Сложнее всего удалять рисунки, так как сначала приходится работать специальным химическим раствором, потом искать подходящую краску и ждать, когда она высохнет.

На остановках граффити, повреждения и незаконно приклеенные объявления появляются практически ежедневно. Их удаление негативно сказывается на поликарбонате – он сильно мутнеет.

В администрации просят сообщать о случаях вандализма на остановках и в транспорте в полицию и на почту департамента транспорта trans@admkrsk.ru. Также видео и фото хулиганов можно отправить в соцсети МКУ УДиБ или департамента градостроительства и управления архитектуры.