В красноярском Солнечном вандалы сломали восемь молодых деревьев

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

10 февраля в парке «Солнечный», что в одноименном микрорайоне Красноярска, неизвестные сломали восемь деревьев. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Деревья были высажены в 2022 году в рамках благоустройства возле «Русских горок». Молодые березы не успели достаточно окрепнуть, поэтому вандалам не составило большого труда их уничтожить. По словам местных, уцелело лишь два деревца, хотя их тоже пытались сломать.

Жители Солнечного в комментариях под постом выразили свое негодование. Они сетуют, что люди совсем не ценят то, что для них делается. Некоторые заподозрили в вандализме местных детей, которые там часто гуляют.