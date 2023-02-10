В Красноярском крае нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и общалась с отцом через СМС

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В Емельяновском районе полицейским удалось выйти на связь с 12-летней девочкой, которая ушла из дома 6 февраля. Во время беседы она сказала, где находится, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поиски ребенка начались только 10 февраля, спустя четыре дня после ее исчезновения. О том, что девочка пропала, стало известно от социального педагога. Она сообщила в дежурную часть, что ученица 6 класса несколько дней не появляется на занятиях. Отец подтвердил, что 12-летний ребенок ушел из дома, но периодически пишет ему сообщения на телефон.

Инспекторам по делам несовершеннолетних еще предстоит выяснить, почему девочка решила уйти из дома и оказать ей помощь. На отца составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.