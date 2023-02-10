Жители Красноярского края и Хакасии все чаще выбирают перечисление зарплаты на банковскую карту

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Развитие дистанционных сервисов существенно облегчает для работодателя начисление регулярных выплат своим сотрудникам, а для работников банковская карта уже давно не только удобный платежный инструмент, но еще и дополнительная возможность воспользоваться привилегиями, которые предлагает банк клиентам. Например, начисление заработной платы на банковскую карту открывает владельцу доступ к такому широкому спектру возможностей, как выпуск дополнительных пластиковых и цифровых карт, специальные условия по кредитам и вкладам, участие в программах лояльности банка с кешбэком от его партнеров, бонусы за оплату товаров и услуг или их рублевый эквивалент на свой счет и многое другое.

По отчетам аналитиков ВТБ, в 2022 году более 40 тысяч сотрудников организаций и предприятий Красноярского края и Республики Хакасия выбрали этот банк для перечисления заработной платы. Всего же в регионе более 133 тысяч сотрудников компаний уже являются клиентами банка и получают свои регулярные выплаты на карты.

«Банк для зачисления заработной платы сегодня можно выбрать. Жители Красноярского края и Хакасии активно пользуются этой возможностью, отдавая предпочтение картам с комплексом дополнительных опций. В основном пользуются спросом специальные условия по кредитам и вкладам, программа лояльности и возможности снятия наличных в любом банкомате без комиссии. За 2022 год сотрудники более 180 новых компаний перевели регулярные перечисления в ВТБ, всего заработную плату на карты банка получают работники 5,7 тысячи компаний региона», — отметила управляющий РОО «Красноярский» Наталья Табаринцева.