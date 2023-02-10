Красноярский архитектор Антон Шаталов высказался за платные парковки в городе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Архитектор из Красноярска опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором высказался за платные парковки в городе. По мнению Антона Шаталова, это поможет снизить уровень автомобилизации и поможет развитию общественного транспорта.

В качестве аргумента за взимание платы за парковки архитектор приводит то, что от них выигрывает сам водитель, так как точно получает место для своего автомобиля.

- Цена позволяет регулировать парковочный спрос и предложение. Всегда можно найти место подешевле или вообще бесплатно, если не хочется много платить или есть желание прогуляться, - написал Антон Шаталов.

Так же архитектор отмечает, что автомобиль – это не средство передвижения, а роскошь, ведь территория города – дефицитный ресурс.