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НовостиОбщество10 февраля 2023 3:24

Пропавшую в Ачинске 13-летнюю девочку нашли у подруги

С мамой провели беседу
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девочку, которая пропала 9 февраля, нашли невредимой у подруги. Ее забрали в отдел полиции, сообщает ГУ МВД по региону.

13-летняя школьница ушла в школу, однако после занятий домой не вернулась. Так как сотового у девочки при себе не было, связаться с ней не получилось. После того, как мама ребенка обратилась в дежурную часть, были объявлены поиски. К ним подключились волонтеры и полиция, которые проверили все места, где она могла находится.

Как оказалось, все время школьница провела у подруги.

С мамой ребенка провели беседу.