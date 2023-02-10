Пропавшую в Ачинске 13-летнюю девочку нашли у подруги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девочку, которая пропала 9 февраля, нашли невредимой у подруги. Ее забрали в отдел полиции, сообщает ГУ МВД по региону.

13-летняя школьница ушла в школу, однако после занятий домой не вернулась. Так как сотового у девочки при себе не было, связаться с ней не получилось. После того, как мама ребенка обратилась в дежурную часть, были объявлены поиски. К ним подключились волонтеры и полиция, которые проверили все места, где она могла находится.

Как оказалось, все время школьница провела у подруги.

С мамой ребенка провели беседу.