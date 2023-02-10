В Ачинске пропала 13-летняя школьница

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция разыскивает 13-летнюю школьницу из Ачинска. Девочка утром 9 февраля ушла на уроки, однако домой не вернулась, сообщает ГУ МВД по региону.

В дежурную часть обратилась мама ученицы. Уже известно, что девочка была на занятиях, однако после школы ушла в неизвестном направлении. Сотового телефона у ребенка при себе нет, поэтому связаться с ней не получилось. Раньше из дома школьница не уходила.

На вид девочке 16-17 лет, рост 148-150 сантиметров, волосы темно-русые, худощавого телосложения.

Была одета в удлиненный пуховик белого цвета, белую шапку и кроссовки цвета хаки. С собой у нее был черный кожаный рюкзак.

К поискам подключились волонтеры и полицейские. Всех, кто что-то знает о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8(39151) 97-002 или 102, а также 8 (39151)97-140.