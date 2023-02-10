В Красноярском крае за год изъяли 12 тонн небезопасных овощей и фруктов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с реализации сняли почти 12 тонн (131 партия)небезопасных овощей и фруктов. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В общей сложности специалисты исследовали 2247 проб овощей и фруктов. Так, по микробиологическим показателям нормам не соответствовали 0,2% проб. Хуже показатели по содержанию нитратов – 5,6% проб.

Кроме того, в 14,5% исследованных фруктов и овощей выявлено остаточное количество пестицидов, для которых в РФ максимально допустимый безопасный уровень не определен. Их нашли в моркови, свекле, огурцах, томатах, яблоках, цитрусовых фруктах.