В Красноярском крае ищут 12-летнюю девочку, которая ушла из дома

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полиция сообщила о розыске пропавшей школьницы в Емельяновском районе. 12-летняя девочка ушла из дома еще 6 февраля. Она остается на связи, но при этом не возвращается домой и не посещает школу.

Как рассказал отец девочки, ему время от времени приходят СМС-ки от дочери, однако она не рассказывает ему о своем местонахождении. В полиции начали поиски в Емельяновском районе и разослали ориентировки по другим районам.

У полиции есть информация, что похожую девочку видели в Сосновоборске, где она якобы просила у продавцов в павильонах зарядить ей телефон.

– Приметы: рост 154 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза зелёного цвета. Была одета: шапка серого цвета с надписью «TikTok», пуховик длинный черного цвета, черные спортивные штаны с лампасами серого цвета, черные кожаные сапоги. С собой у нее черный рюкзак. В случае, если вы что-то знаете о местонахождении ребёнка просьба сообщать по телефону дежурной части 8(391)3-325-850, 89993140291 или по телефону 102.