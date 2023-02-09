В Красноярске чиновника могут посадить за неправильно установленный на кладбище забор

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Красноярская прокуратура утвердила обвинительное заключение против чиновника из МКУ «УДИБ». Он работал начальником отдела технического надзора за капитальным ремонтом объектов внешнего благоустройства, и согласовал установку нового забора на кладбище Бадалык. Однако после установки выяснилось, что забор был установлен с нарушениями, и вдобавок, напрочь перегородил подъезд к нескольким частным участкам.

История произошла еще в 2019 году. Чиновник, во время благоустройства кладбища, указал рабочим конкретные места, в которых надо установить 2,5-метровый забор. Указания он дал «на глаз», не замеряя границы находящихся рядом земельных участков.

Уже после установки и оплаты работ оказалось, что местный житель и трое бизнесменов лишились доступа к своим участкам. Бизнесменам это нанесло серьезный финансовый ущерб, поскольку в этом месте они оказывали ритуальные услуги.

Виновным в итоге признали чиновника – его обвинили в превышении должностных полномочий. Сам он свою вину не признал, однако прокуратура все равно направила дело в суд. Теперь мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.