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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 13:18

Красноярская полиция предупредила о массовой атаке банковских мошенников

Жители края начали переводить мошенникам сотни тысяч и миллионы рублей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полиция предупредила о массовой атаке мошенников в Красноярском крае. По данным правоохранителей, злоумышленники внезапно активизировались по всему региону, а в органы стали поступать десятки заявлений о краже средств с банковских счетов.

– Сотни звонков! Переводы огромных сумм лживым аферистам! Уважаемые граждане! Позвоните сейчас своим родителям, бабушкам и дедушкам, близким людям, Предупредите! – заявили в МВД.

Отметим, что суммы, которые доверчивые жители переводят мошенникам, сильно разнятся. Кто-то отдает злоумышленникам считанные тысячи рублей, а кто-то умудряется переводить сотни тысяч и миллионы рублей.