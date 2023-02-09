Красноярская полиция предупредила о массовой атаке банковских мошенников

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полиция предупредила о массовой атаке мошенников в Красноярском крае. По данным правоохранителей, злоумышленники внезапно активизировались по всему региону, а в органы стали поступать десятки заявлений о краже средств с банковских счетов.

– Сотни звонков! Переводы огромных сумм лживым аферистам! Уважаемые граждане! Позвоните сейчас своим родителям, бабушкам и дедушкам, близким людям, Предупредите! – заявили в МВД.

Отметим, что суммы, которые доверчивые жители переводят мошенникам, сильно разнятся. Кто-то отдает злоумышленникам считанные тысячи рублей, а кто-то умудряется переводить сотни тысяч и миллионы рублей.