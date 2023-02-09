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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:43

В красноярском садике №12 воспитанники слепили Чебурашку из снега

На работу ушла неделя
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Скриншот из видео: vk.com/obrazovanie_krsk

Скриншот из видео: vk.com/obrazovanie_krsk

В феврале воспитанники детсада №12 в Красноярске из снега слепили фигуру Чебурашки. Об этом сообщает управление образования Красноярска.

Дети самостоятельно слепили главного киногероя текущего года. Это уже не первая скульптура малышей из этого детсада. Каждый год, когда на территории учреждения выпадает много снега, дети лепят какие-то фигуры.

Под впечатлением от фильма «Чебурашка» красноярские детсадовцы решили воссоздать полюбившегося персонажа. На это и детей ушло около недели. В работе они помимо снега использовали изолон для маленьких деталей.