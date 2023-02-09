Левый или правый: красноярцы предпочитают работать на том же берегу, где и живут

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Специалисты Tele2 с помощью технологий big data проанализировали поездки клиентов в Красноярске в будни и выяснили, что 91% абонентов работает на том же берегу, где живет, и только 9% – ездят на другой берег. Интересно, что жителей правобережья (среди абонентов оператора), которые ездят работать на левый берег, насчитали 16%. А с левого на правый ездят всего лишь 6%.

Еще одно наблюдение: мужчин, которые ездят на работу с правого берега на левый, на 40% больше, чем тех, кто пересекает Енисей в обратном направлении. Эта тенденция еще более выражена у женщин. Представительниц прекрасного пола, которые ездят работать с правого берега на левый, на 91% больше, чем женщин, которые с той же целью ездят с левого берега на правый.

Различия заметны и в статистике поездок красноярцев разных возрастов. Среди горожан 20-35 лет на 63% больше тех, кто ездит на работу с правого берега на левый, чем тех, кто живет на левом и работает на правом. В возрастной группе 35-45 лет тенденция та же, но ездящих на левый берег больше на 53%. В категории 45-55 лет тоже больше тех, кто ездит работать на левобережье, но уже на 73%.

Отметим, что исследования проводились на протяжении месяца в октябре 2022 года. В расчет брали обезличенные данные клиентов в возрасте от 20 до 55 лет, которые постоянно находились в Красноярске не менее трех месяцев. Рабочей локацией считается место, где абонент провел не меньше 25% времени с 09:00 до 18:00 в будние дни на протяжении месяца.

По мнению руководителя департамента по развитию корпоративного бизнеса красноярского филиала компании Светланы Мороз, такие исследования могут использованы для анализа транспортных потоков и улучшения работы общественного транспорта, что особенно актуально в крупных городах.