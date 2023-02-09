В Красноярском крае аграриям возместили более 140 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае предприятиям агропромышленного комплекса возместили более 140 миллионов рублей на покупку новых машин. Это 30% от их стоимости. Деньги были направлены из краевого бюджета в рамках государственной поддержки, сообщают Sibnovosti.

В списке получивших помощь 30 предприятий из 14 районов, которые занимаются переработкой сельхозпродукции, производством продуктов питания, сушкой зерновых, разведением рыб для реализации населению и так далее. Министр сельского хозяйства и торговли края подчеркнул, что такая поддержка крайне важна в сложившихся условиях, когда нарушены цепочки поставок, а цены на ресурсы растут.

Добавим, что с этого года в крае начал действовать региональный закон «О государственной поддержке агропромышленного комплекса». В нем предусмотрены гранты и субсидии на развитие средним и крупным предприятиям АПК, которые реализуют инвестиционные проекты.