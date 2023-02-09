В Красноярске директор фирмы не доплатил 133 миллиона налогов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директора коммерческой фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 133 миллиона рублей. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Налоговики провели проверку и передали материалы в следком, где и завели уголовное дело.

Предварительная версия такова: в период с 2016 по 2018 год директор организации (к слову, она специализировалась на клининговых услугах) решил сэкономить на налогах. И придумал, как: нужно показать больше расходов, меньше доходов. Для этого подправил бухгалтерские документы, внес туда несуществующие сделки. В результате этого не были исчислены налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Итого бюджет потерял, как сказано выше, 133 миллиона рублей.