Депутаты учредили два новых звания – «Заслуженный артист Красноярского края» и «Заслуженный художник Красноярского края». Фото: т/г "Парламент на Енисее"

Депутаты Законодательного Собрания на сессии 9 февраля рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона края «О внесении изменений в Закон края «О системе наград Красноярского края» и признании утратившими силу отдельных положений законов края». Теперь в регионе появились два новых почетных звания в сфере культуры! Это:

- «Заслуженный артист Красноярского края»;

- «Заслуженный художник Красноярского края».

- И напоминаю, друзья, что 9 декабря 2022 года также внесением изменений только в закон края «О культуре» было учреждено новое почетное звание - «Мастер художественных народных ремесел Красноярского края». Тогда мне на моей страничке в ВК художники напомнили о себе. Прошло ровно два месяца, и мы приняли решение, которое так ждали и художники, и артисты края! – сообщила депутат депутат Вера Оськина.