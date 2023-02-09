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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:06

Депутаты учредили два новых звания – «Заслуженный артист Красноярского края» и «Заслуженный художник Красноярского края»

Поправки внесены в соответствующий региональный закон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Депутаты учредили два новых звания – «Заслуженный артист Красноярского края» и «Заслуженный художник Красноярского края». Фото: т/г "Парламент на Енисее"

Депутаты учредили два новых звания – «Заслуженный артист Красноярского края» и «Заслуженный художник Красноярского края». Фото: т/г "Парламент на Енисее"

Депутаты Законодательного Собрания на сессии 9 февраля рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона края «О внесении изменений в Закон края «О системе наград Красноярского края» и признании утратившими силу отдельных положений законов края». Теперь в регионе появились два новых почетных звания в сфере культуры! Это:

- «Заслуженный артист Красноярского края»;

- «Заслуженный художник Красноярского края».

- И напоминаю, друзья, что 9 декабря 2022 года также внесением изменений только в закон края «О культуре» было учреждено новое почетное звание - «Мастер художественных народных ремесел Красноярского края». Тогда мне на моей страничке в ВК художники напомнили о себе. Прошло ровно два месяца, и мы приняли решение, которое так ждали и художники, и артисты края! – сообщила депутат депутат Вера Оськина.