В Ачинске на инспектора Гостехнадзора завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске на руководителя инспекции Гостехнадзора завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследует его региональный следком. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Предварительно установлено, что в 2021-2022 году подозреваемый принимал экзамены на допуск к управлению самоходными машинами. Подписал 10 удостоверений тракториста-машиниста на имя людей, которые фактически на занятия не приходили и на экзаменах не присутствовали. Иными словами – липовые документы. Разумеется, не за просто так – за определенную плату.

Но это еще не все. Ранее расследовалось уголовное дело, очень похожее на это. Трех сотрудников частного Учебно-профессионального центра обвиняли в коммерческом подкупе. Они с января 2019 по август 2021 года выдали 35 фиктивных документа о прохождении обучения разным профессиям, брали за это от 12 до 60 тысяч рублей. В том числе выдавали корочки трактористов без сдачи экзамена в Гостехнадзоре.