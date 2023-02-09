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НовостиЗдоровье9 февраля 2023 9:29

В Красноярске коронавирусом заболели еще 97 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске коронавирусом заболели еще 97 человек

В Красноярске коронавирусом заболели еще 97 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки коронавирусом за сутки, на 9 февраля 2023 года, заболели еще 97 человек (11 накануне). Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии ковид был диагностирован у 428 936 человек. За минувшие сутки вылечились сразу 126 пациентов (день назад 25 человек), а за все время – 416 782 красноярца.

Госпитализирован за сутки 38 человек что на 3 меньше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 никто не умер, в общей сложности жертвами вируса в крае стали 11 253 человека.