Школьницу из Красноярского края обокрали с помощью мобильного банка Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьницу из города Боготола обокрали с помощью мобильного банка. Случилось это еще в сентябре 2019 года. Девушке тогда было 16 лет. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но сыщики проанализировали большой объем данных о движении денежных средств, о телефонных соединениях и абонентских устройствах, работавших в тех местах, где произошло преступление. Следственному комитету (преступления в отношении несовершеннолетних расследует он) помогали криминалисты полиции. В результате подозреваемого нашли.

Дело было так: житель Новосибирска (тогда ему было 29 лет) приобрел у оператора сотовой связи абонентский номер, который раньше использовала потерпевшая. Номер она, видимо, поменяла на новый, «симку» выбросила, а вот отключить ее от мобильного банка забыла. Чем и воспользовался обвиняемый. Он открыл мобильное приложение школьницы и перевел к себе на счет в общей сложности 7 тысяч рублей. Когда его нашли, он признал вину, рассказал, что и как было, а ущерб возместил. В настоящее время дело передано в суд, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома.