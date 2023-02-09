В Красноярске родители и дети могут вместе бесплатно заниматься спортом. Фото: Красспорт

В Красноярске родители и дети могут бесплатно заниматься спортом в физкультурно-оздоровительных клубах по месту жительства. В Красспорте пояснили, что в городе сейчас работают 44 таких клуба, куда могут записаться дети в возрасте от 6 лет, их родители, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также старшее поколение.

Занятия проходят ежедневно в каждом районе города на дворовых площадках, в общеобразовательных и муниципальных спортивных школах. Инструкторы по спорту занимаются со всеми желающими. И.о. директора МАУ «ЦСК» Максим Грошев рассказал, что средний возраст занимающегося керлингом 30 лет, а старшее поколение занимается йогой и северной ходьбой.

Выбор большой – 50 видов спорта. Условиях для занятий в Красноярске есть. Многие инструкторы на площадках – профессиональные спортсмены, мастера спорта, известные триатлонисты и хоккеисты. В этом году в ведении Центра спортивных клубов находится 262 площадки по 153 адресам. Подробную информацию можно найти на сайте Красспорта.