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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:56

В Красноярске пройдет робототехнический чемпионат для детей

Рассказываем, когда пройдет робототехнический чемпионат для детей «ЛИГА» в Красноярске в феврале 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске пройдет робототехнический чемпионат для детей. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске пройдет робототехнический чемпионат для детей. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Робототехнический чемпионат для детей «ЛИГА» пройдет в Красноярске в феврале 2023 года. О дате и призах рассказали в городской администрации.

Отборочный чемпионат международных STEAM-соревнований пройдет 11, 12 и 18 февраля 2023 года. Участие примут 350 школьников из Красноярска, Сосновоборска, Зеленогорска, Минусинска, Железногорска. Торжественное открытие пройдет 11 февраля в ДК Свердловский на Вавилова, 1В.

Программа мероприятия

Дети и подростки в возрасте 4-16 лет представят проекты о способах получения энергии. Кроме того, участники 10-18 лет продемонстрируют запуск ветряной мельницы, выстраивание электроцепи и другие.