В Красноярске водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧП-Красноярск"

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе. Вместо того, чтобы остановиться и помочь, он уехал с места аварии, сообщает госавтоинспекция по Красноярскому краю.

Авария произошла вечером 8 февраля в районе улицы Взлетной, 26 "Б" и попала на камеру авторегистратора. Судя по видео, машина останавливается перед переходом, чтобы пропустить женщину. Та оглядывается по сторонам и начинает движение. Однако водитель, который двигался по второй полосе, пешехода не заметил и, судя по кадрам, даже не притормозил перед переходом.

Несмотря на то, что женщина в итоге увидела машину, удара избежать не удалось. Водитель ненадолго остановился, однако из автомобиля не вышел и помощь не предложил. Напротив - резко ускорился и уехал в места аварии.

Пешеход же поднялась и пошла обратно к тротуару. В больницу она не обращалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.