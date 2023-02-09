Жительницу Красноярского края раньше времени отправили на пенсию и ошибочно начислили 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Козульского района раньше времени отправили на пенсию. Произошла техническая ошибка. Дело в том, что женщина находилась в одном отпуске по уходу за ребенком – 1 год 3 месяца. А ей включили в общий трудовой стаж два отпуска общей продолжительностью 3 года. На основании этого ей рассчитали и назначили досрочную пенсию на полтора года раньше, чем положено. То есть в январе 2019 года.

В 2022 году в пенсионном фонде прошла внутренняя проверка, тут-то ошибка и вскрылась. Но за это время женщина успела получить 100 тысяч рублей. Теперь что, возвращать деньги назад? Вмешалась прокуратура, она вынесла представление в региональное отделение пенсионного фонда. И указала, что в соответствии с пунктом 3 статьи. 1109 Гражданского кодекса РФ пенсия не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения, если получатель не имел злого умысла, а имела место счетная ошибка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, с женщины успели удержать 22 тысячи рублей, теперь их нужно вернуть.