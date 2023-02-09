В Красноярском онкодиспансере провели уникальную операцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском онкологическом диспансере провели уникальную операцию с помощью новейшего оборудования, о чем рассказали в минздраве края. Система радиочастотной абляции Cool-tip стоимостью более 4 миллионов рублей была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Первую операцию под названием «радиочастотная абляция метастазов печени» провели 62-летнему пациенту с диагнозом «рак сигмовидной кишки». Он хорошо перенес операцию и проходит дальнейшее лечение.

Суть метода состоит во введении электродов в пораженную опухолевыми клетками зону. Электроды вызывают локальное повышение температуры до 60–110°С. В результате опухолевые клетки гибнут без причинения вреда здоровым тканям.

Плюс такой операции – минимальное вмешательство и хороший терапевтический эффект. Однако есть и противопоказания. Поэтому решение по каждому случаю, каждому пациенту принимает врачебная комиссия.