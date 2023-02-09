Фото: аэропорт Красноярска

В Терминале 1 в аэропорту Красноярска выступил Сибирский мужской хор. Концерт состоялся в честь Дня гражданской авиации, сообщает пресс-служба аэропорта.

Хор спел такие знаменитые композиции, как «Первым делом самолеты» и «Марш авиаторов». Слушателями необычного выступления стали все гости и пассажиры аэропорта.

- Сибирский мужской хор появился из клиросного хора Успенского мужского монастыря Красноярска. Его настоятель, отец Иннокентий (Нилов) сам выступал в знаменитом хоре Сретенского монастыря, - рассказали в аэропорту.