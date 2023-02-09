Жителям Красноярского края обещают штормовой ветер до 28 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярского края обещают штормовой ветер. Предупреждение дает ГУ МЧС России по региону. Речь идет о южной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Непогода начнется уже этим вечером, 9 февраля, и продлится 10 и 11 февраля. Ожидается очень сильный южный ветер, порывы которого будут достигать до 28 м/с. Будет идти снег и метель. Северяне называют его «черной пургой». В таких условиях возможны сходы снежных масс в горах. Особое предупреждение автомобилистам: поскольку велик риск ДТП, при необходимости могут перекрыть дороги между районами. А в аэропорту – задержка рейсов.

Между тем, жители Красноярска, Ачинска, Назарово и Минусинска с первых дней февраля мечтают о ветре. Здесь продолжает действовать режим черного неба, концентрация вредных веществ в атмосфере превышает предельно-допустимую концентрацию в несколько раз, а население жалуется на недомогание.