Власти Красноярска рассказали, на какой стадии сейчас строительство крематория

Власти Красноярска рассказали, на какой стадии строительство крематория. Фото: администрация города

В департаменте городского строительства рассказали Gornovosti, на какой стадии в настоящее время находится строительство крематория. Инвестором объекта выступает компания с красноречивым названием ООО «Красноярский крематорий». Представление о том, как будет он выглядеть, существует уже давно. Однако реализация застопорилась по объективным причинам. Дело в том, что в отношении таких объектов есть особые требования, точнее к их санитарно-защитным зонам.

В 2020-2021 годах компания несколько раз направляла проект санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзор, но получала отрицательное заключение. Инвестору даже пришлось заменить проектировщика. И вот стало известно, что специалисты Роспотребнадзора выдали санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что проект и выбранный участок соответствует требованиям санитарного законодательства.

Теперь дело сдвинулось с мертвой точки, можно отравлять проект на государственную экспертизу. И как только будет получено одобрение, ничто не мешает начать строительство.