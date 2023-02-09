Цена за квадратный метр в новостройках Красноярского края выросла почти на 16% за год

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В конце 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Красноярском крае составила 98 638 рублей. По сравнению с 2021 годом цена поднялась на 15,7%, сообщает Красноярскстат.

Меньше всего на первичном рынке подорожало элитное жилье – на 8,6%. Квартиры среднего качества поднялись в цене на 17,9%, улучшенного качества – на 15,4%.

Цены на вторичном рынке в целом выросли чуть меньше – на 13,5%. Стоимость квадратного метра составила почти 77 тысяч рублей.

Из них сильнее всего выросла стоимость элитных квартир – на 17,9%, а вот жилье низкого качества осталось почти на уровне 2021 года – рост составил 3,1%.

В Хакасии цены поднялись на 21,5% и 19,7% в новостройках и на вторичном рынке соответственно.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тывы поднялась за год в среднем на 13,7%, на вторичном рынке – на 10,1%.