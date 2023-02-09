«Обхватите двумя губами, долго и продолжительно»: пьяную блондинку без прав ДПСникам пришлось учить «дуть в трубочку»

Фото: госавтоинспекция Хакасии

Саяногорский экипаж ДПС остановил «БМВ», который не спеша проезжал по улицам поселка Черемушки. За рулем оказалась выпившая 32-летняя жительница Красноярска, сообщает госавтоинспекция Хакасии.

От женщины пахло алкоголем, поэтому полицейские предложили ей пройти медосвидетельствование. Определить количество выпитого удалось далеко не с первого раза.

- Я не знаю как дуть, - говорит блондинка.

- Обхватываете мундштук двумя губами, дуете долго и продолжительно, - отвечает ей инспектор ДПС.

- Да я не буду двумя губами, вы что?!

На объяснения инспектора, девушка предложила создать уроки и вообще, она «как хочет, так и дышит».

В итоге прибор показал значение 0,686 мг/л в выдыхаемом воздухе, что превышает норму.

Женщина с результатами не согласилась, однако в медучреждении проходить процедуру повторно отказалась.

Позже выяснилось, что с работой алкотестера женщина уже была знакома. В марте 2022 года ее уже лишали прав на полтора года за нетрезвую езду с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. Теперь ее ждет уголовное дело за повторное нарушение.