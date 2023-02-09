В Красноярске завели дело из-за неправильно поставленного забора кладбища «Бадалык» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи краевой полиции закончили расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей муниципального казенного учреждения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. А проблема – в кладбищенском заборе. Конкретно речь идет о «Бадалыке». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый занимался реконструкцией входной группы самого крупного городского кладбища. И самолично (не так, как в контракте, а как ему захотелось) указал субподрячику место, где нужно установить декоративное бетонное ограждение. А после принял работу, подписал акт.

Однако выяснилось, что земля под забором принадлежит частному предпринимателю. В результате несколько ритуальных фирм оказались в затруднительном положении, не смогли работать и понесли убытки. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.