В Красноярске водитель «Хенде Соляриса» развернулся на пешеходном переходе и получил штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водитель «Хенде Соляриса» развернулся на пешеходном переходе. Думал, что проскочит – никто и не заметит, а если заметит, ничего не скажет. Но нет, наказание не заставило себя ждать. Потому что попал на камеру видеофиксации нарушений ПДД.

В пресс-службе ГИБДД города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что водителя вычислили и пригласили на беседу. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него в салоне находился ребенок с высокой температурой, потому он и торопился, что совершил небезопасный маневр. Тем не менее, оправдание от него не приняли. За разворот в неположенном месте вынесли штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Добавим, что в Красноярске существует сеть видеокамер «Паутина», которая фиксирует нарушения ПДД автомобилистами – не устрашения ради, а пользы для. Согласно правилам, нельзя разворачиваться на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на Ж/Д переездах, в остановочных карманах для автобусов. И на в местах где видимость составляет менее сотни метрах.