Школьники из Назарово побывали на экскурсии на угольном разрезе

Школьники на Назаровском разрезе. Фото предоставлено компанией

Школьники из города Назарово (Красноярский край) – участники профориентационного проекта «Открытый детско-юношеский университет с предприятиями теплоэнергетического комплекса (ТЭК)» – посетили Назаровский угольный разрез. Проект уже 6 лет совместно реализуют городской Дом школьника, Назаровский разрез и Назаровская ГРЭС. Оба предприятия входят в систему СУЭК. Ребятам рассказали о добыче угля, горной технике, востребованных профессиях и социальных программах.

– С удовольствием нахожу время на такие мероприятия, и всегда вижу заинтересованность юных экскурсантов, слышу множество вопросов. Полезно вести профориентационную работу с ребятами на этапе самоопределения, выбора будущей специальности, – считает руководитель разреза Виктор Губанов. – Возможно, после участия в проекте кто-то из них придет в горную промышленность, а еще лучше – вернется в родной город, на Назаровский разрез, уже в качестве молодого специалиста.

В течение двух месяцев подростки побывают на экскурсиях на разрезе и ГРЭС, пообщаются с сотрудниками. А результатом «погружения» в сферу ТЭК станут исследовательские работы. Их защита запланирована на 7 апреля.

В этом году проектом заинтересовались более 60 ребят из пяти школ Назарово.

– Всего за время реализации проекта его выпускниками стали более 300 школьников. Основная цель программы – раннее самоопределение в профессии, – говорит директор Дома школьника Олег Лузин. – Изучая работу предприятий ТЭК, подростки решают, готовы ли он связать с этой отраслью свою дальнейшую жизнь. И чем раньше ребенок определится с выбором, тем успешнее он сможет себя реализовать в профессии.

Профориентационную работу компания ведет на системной основе в сотрудничестве со школами шахтерских городов, учреждениями дополнительного образования, техникумами, профучилищами. Предприятия регулярно проводят Дни открытых дверей, приглашают школьников, студентов и даже детсадовцев на экскурсии, дают возможность узнать о работе в угольной отрасли от передовиков и ветеранов, организуют для ребят деловые игры, квизы, профильные олимпиады.