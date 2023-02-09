В Хакасии в ДТП погибла 64 летняя женщина-водитель. Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина водитель. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе республиканской полиции. Случилось все накануне, 8 февраля, около 15 часов на втором километре автодороги Сорск - Сорский подхоз.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Alphard – женщина 1959 года рождения – не справилась с управлением и врезалась в дерево, которое росло на обочине близко к проезжей части. Машина получила такие повреждения, что женщину пришлось вырезать из салона. Саму пострадавшую доставили в больницу в медицинское учреждение, но она скончалась в течение часа, ее не удалось спасти.

В полиции акцентировали внимание на том, что женщина-водитель не была пристегнула ремнем безопасности.