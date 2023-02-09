В итоговом собеседовании по русскому языку в Красноярском крае приняли участие более 30 тысяч десятиклассников

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае 8 февраля прошло итоговое собеседование по русскому языку для учеников 10 классов. В нем приняли участие 30 378 человек, сообщает правительство региона.

За 15 минут ученики должны были выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, высказаться по одной из выбранных тем и провести диалог с собеседником-экзаменатором.

Сдача собеседования дает школьникам допуск к экзаменам.

Те, кто получит «незачет» или не смог по уважительной причине посетить собеседование, смогут пройти его 15 марта и 15 мая 2023 года.