В аэропорту Хакасии из-за тумана не смогли посадить самолет Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Хакасии 9 февраля из-за густого тумана не смогли посадить самолет, прилетевший утренним рейсом из Москвы. О чем сообщили в пресс-службе организации: «Сегодняшний самолет авиакомпании «S7 Airlines» в необычной раскраске рейса S7-2593 Москва – Абакан в районе Новокузнецка развернулся и улетел на запасной аэродром в Новосибирск из-за тумана в Абакане. В столицу Хакасии борт ожидается к прибытию ближе к 12:00 часов».

Кроме того, есть изменения в расписании и других бортов. Так, задержан самолет из Новосибирска. Должен был приземлиться в Абакане в 8:10, теперь ожидается в 10:40 утра. Соответственно, задерживаются на несколько часов обратные вылеты из столицы Хакасии самолеты в Москву и Новосибирск. Первый планируется отправить в 13:00, второй – в 11:25.