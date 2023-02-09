У жителя Красноярска изъяли нелегального табака на 5,4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

У сорокалетнего жителя Красноярска изъяли нелегального табака на огромную сумму – 5,4 миллиона рублей. Свой коммерческий замысел он начал воплощать в жизнь весной 2022 года. Стал приобретать табачную продукцию через различные интернет-сайты. Не себе – чтобы перепродавать подороже и на том получать доход.

Доставка безакцизного «курева» была поставлена на поток. Полученный товар складывал в арендованном гараже (гараж находится на территории Советского района). Затем выставлял в интернете объявления, что продает сигареты. Цена была ниже, чем в магазине, поэтому желающих купить оказалось немало.

Но однажды нелегальному бизнесу пришел конец – мужчина встретился с сотрудниками полиции. Они обыскали гараж и нашли там 48 тысяч пачек табачных изделий с фальшивым акцизами, которые лишь смутно напоминают те, что выпускает Гознак. Заведено уголовное дело.