В Красноярске строители крематория получили разрешение от Роспотребнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строители крематория направили в Роспотребнадзор проект санитарно-защитной зоны и получили решение. О чем в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев: «Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства проекта санитарно-защитной зоны для планируемого Красноярского крематория».

Добавим, что построить в миллионном городе крематорий власти планируют давно – и тому есть основания: заканчиваются места на кладбищах. Бадалык уже закрыт для массовых захоронений, на Шинном тоже заканчиваются места, а нарезать новые – нет площади». Проект будущего крематория выбран, но строительство застопорилось – были выявлены нарушения в части проектируемой санитарно-защитной зоны. Теперь же они устранены. Можно направлять проектную документацию на госэкспертизу.