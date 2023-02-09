В Красноярском крае ведущие компании предлагают 1250 вакансий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае предприятия ведущих отраслей экономики заявили в службу занятости 1250 вакансий. Речь идет о машиностроении, металлургии и радиоэлектронике. Там требуются представители рабочих специальностей – инженеры, горнорабочие, машинисты бульдозера, аппаратчики и многие другие. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального агентства труда и занятости населения.

По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, большая часть вакансий заполняется за счет местных трудовых ресурсов. Но когда очень нужно, а в крае нет специалистов нужной квалификации, поиски идут в других регионах страны.

Для примера, в Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» нужны конструкторы, программисты, электромонтеры, слесари. А на север в «Норникель» - электрослесари, машинисты конвейера, электрогазосварщики, программисты.

Обо всех вакансиях можно узнать либо по месту жительства в отделе труда и занятости. Либо на портале «Работа России».